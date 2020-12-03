Днепропетровская ОГА под руководством Александра Бондаренко провела тендер, в результате которого 9,6 млн грн будет потрачено на покупку компьютерного томографа у фирмы-фигуранта целого ряда уголовных дел

Как сообщает Информатор, победителем оказалась киевская фирма ООО «УКР ДІАГНОСТИКА». Согласно данным аналитической системы Youcontrol, фирма основана в октябре 2002 года. Руководителем является Ольга Кривокобильская. Предприятие фигурирует в нескольких уголовных делах.

Так, главным следственным управлением Нацполиции установлено, что фирма принимала участие в схеме по продаже лекарств и оборудования по завышенным ценам Одесскому национальному медицинскому университету на сумму 580 млн грн. в течение 2016-2018 гг.

Предприятие оскандалилось в разных уголках страны. Например, Сумская Нацполиция обвиняет фирму в краже 900 тыс. грн из бюджета при продаже системы рентгенографической и флюороскопической OPERA-T30cs в Сумскую областную детскую больницу в декабре 2016 года. Как оказалось, оборудование было сделано из более дешевых деталей разных фирм, например, TOSHIBA Electron.

Аналогично в г. Городок Хмельницкой области местная больница переплатила 1,3 млн грн при закупке томографа.

А Красноармейская межрайонная прокуратура открыла против фирмы уголовное дело по факту кражи 6,8 млн грн на закупке компьютерного томографа TSX-032A. Как оказалась, деньги из бюджета были внесены, но томографа больница так и не увидела.

Ранее стало известно, что глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник срывают выполнение президентской программы "Большое строительство". Речь, как правило, идет о школах, стадионах, детских садах, которые или строятся некачественно, или не строятся вообще.

Одним из главных подрядчиков инфраструктурных проектов в области является компания УПС. Несколько лет назад долю в компании через свою словацкую фирму приобрела гражданская жена Олейника Ирина Гуназа. В собственности Гуназы нашли десятки земельных участков, домов и других объектов недвижимости, а также ряд компаний в Украине и Словакии. В связи с этим Госфискальная служба открыла два уголовных производства.