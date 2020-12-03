Из города Соледар Донецкой области приходят тревожные новости.

По приказу назначенной в октябре 2020 года Кабмином и.о. директора Виктории Луценко прекращена отгрузка соли всем дилерам, в том числе иностранцам. Новый менеджмент требует откаты за отгрузку, дилеры платить не соглашаются. Предприятие накапливает убытки.

Исключительное право брать продукцию «Артемсоли» на реализацию оставлено за ООО «Костанза» (контролирует около 50% украинского рынка поставки соли), которое и пролоббировало назначение новой руководительницы, сообщает Цензор

На данный момент отгрузка продукции прекращена всем украинским дилерам и ряду иностранных компаний – Soyastar LLC (Республика Грузия), Saltex s.r.o. (Республика Словакия), ООО «ЛАВАНДА-Э» (Республика Азербайджан), ООО «ОГА-БРИЗ» (Республика Армения).

«Деньги с ошарашенных новыми правилами партнерских взаимоотношений посредников, якобы, собирает некий Родион Мустафаев, представляющийся сотрудником Минэкономики Украины. На самом деле, Мустафаев является штатным представителем компании-дилера ООО «Костанза». Именно эта компания осталась единственной из украинских операторов на рынке поставки соли, которой отгрузка продукции продолжается без всяких дополнительных условий», - информирует издание.

Дилеры «Артемсоли» проинформировали о беспрецедентной ситуации Кабинет министров и правоохранительные органы, которым предстоит установить заказчиков умышленного доведения до банкротства стратегического предприятия страны.

«Заявители утверждают, что с момента назначения новым и.о. директора «Артемсоли» Виктории Луценко, с ключевыми должностями пришлось в принудительном порядке попрощаться всем руководителям подразделений, которые отказались участвовать в откровенно коррупционных махинациях «новой метлы». Взамен уволенных, Луценко расставила своих людей. Интересна одна деталь - первым заместителем ГП «Артемсоли» Луценко поставила еще одного менеджера ООО «Костанза» Виктора Юрина», - пишет «Антикор».

Разрыв договоров с дилерами привел к существенному снижению добычи соли рудниками, которые и ез того работали на 20% от своей производственной мощности. Издание полагает, что таким образом предприятие попросту банкротят, чтобы потом провести его «теневую приватизацию» в интересах определенных бизнес-групп.

Издание напоминает, что взять под фактический контроль ГП «Артемсоль» заинтересованные структуры пытались в 2017 году, но трудовому коллективу удалось противостоять рейдерской атаке.

Виктория Луценко являлась близким соратником экс-министра налогов и сборов времен Януковича Александра Клименко. В феврале 2014 года Клименко лично согласовал ее кандидатуру на пост начальника Главка Миндоходов в Донецкой области.

«Такое доверие дорогого стоило, и Луценко отрабатывала его очень усердно. В бизнес-среде Донецкого региона ее называли «личным смотрящим Клименко по налогам и обналу». Вплоть до 2016 года, благодаря высокому покровительству, Луценко удавалось избежать люстрации. Однако «революционная чистка» ничего не изменила в жизни Виктории Ивановны и олигархов, которым она служила во времена Януковича, Порошенко, и продолжает служить при Зеленском», - резюмирует издание.