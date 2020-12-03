Государственная экологическая инспекция присоединится к разработке спутниковой карты, на которой будет отражен весь лесной массив, в рамках Меморандума с Национальным центром управления и испытания космических средств (НЦУИКС) и Государственной экологической академией.

Об этом сообщается на сайте Госэкоинспекции, передает "Знай".

"НЦУИКС уже осуществил покрытие 80% территории Украины снимками высокого качества. Сейчас цель центра-создать спутниковую карту, на которой будут отображаться все лесные массивы государства. К реализации этой задачи присоединится и ДЭИ, предоставляя информацию о размещении лесхозов, коммунальных лесных предприятий для того, чтобы отслеживать изменения на этих предприятиях", - заявил председатель ГЭИ Андрей Малеванный.

Госэкоинспекция подписала Меморандум о сотрудничестве с Национальным центром управления и испытания космических средств и Государственной экологической академией, в рамках которого также будет получать спутниковые снимки для фиксации нарушений природоохранного законодательства.

«Для консолидации сотрудничества уже создан Центр стратегических экологических исследований и аэрокосмического мониторинга на базе академии. Сюда будут поступать фото земной поверхности от НЦУВКЗ и тут же обрабатываться специалистами. В случае выявления на снимках вырубок зеленых насаждений, несанкционированного складирования мусора, загрязнения вод с судов, и тому подобное, фото будут передаваться в работу в Госэкоинспекции», - поделился деталями Андрей Малеваный.

Получение результатов такого аэрокосмического мониторинга позволит ДЭИ осуществлять большее количество проверок и рассчитывать точные суммы убытков, руководствуясь данными спутника.

"Кроме того, отслеживание земной поверхности в динамике позволит зафиксировать транспорт потенциальных нарушителей, а следовательно и ускорить расследование преступлений правоохранителями», - добавил Андрей Малеванный.