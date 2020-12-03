Украина должна как можно быстрее реформировать «Укрзализныцю», что позволит увеличить возможности для реализации транзитного потенциала страны. Об этом заявил народный депутат Украины Вадим Галайчук.

"Что касается железнодорожного транспорта, то, что касается "Укрзализныци", является чрезвычайно важным, чтобы реформы в этой области не тормозились и чтобы мы как можно быстрее и свои обязательства выполняли (в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, - ред.), и реформировали эту отрасль", - сказал Галайчук.

Депутат сообщил, что в Верховной Раде сейчас активно работают над подготовкой соответствующей законодательной базы по реформированию «Укрзализныци», поскольку реформирование происходит слишком медленно, что также отмечают наши европейские партнеры.

"Будем стимулировать комитет, чтобы как можно скорее нарабатывали соответствующие инициативы. Мы только будем способствовать им в согласовании этих инициатив с соответствующими государственными органами, Кабмином, для того, чтобы мы могли ускорить эти реформы, которые запущены на "Укрзалізниці", которые пока что, надо признать, недостаточно эффективны", - пояснил Галайчук.

По мнению депутата, с реформированием железнодорожной отрасли Украина сможет получить дополнительные возможности от более полной реализации транзитного потенциала, в частности, через воплощение общеевропейских проектов по развитию транспортного сообщения.

"Много инициатив по улучшению транспортных коридоров, по улучшению логистики и многое из того, что делают наши партнеры в Украине, эффективность таких проектов зависит в том числе и от того, насколько мы быстро реформируем свои соответствии транспортную отрасль и помогаем так же нашим партнерам продолжать эти транспортные коридоры", - сказал он.

Ранее экономист Борис Кушнирук отметил, что «Укрзализныця» станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы «Укрзализныци» будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

В то же время американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявил, что «Укрзализныцю» нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.