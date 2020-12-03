В Международный день людей с инвалидностью ДТЭК присоединился к глобальному движению The Valuable 500. ДТЭК стал первой украинской компанией присоединившейся к инициативе, которая призвана улучшить интеграцию сотрудников и клиентов с инвалидностью, ведь создание равной для всех среды является неотъемлемой частью ценностей компании.

«Мы осознаем, что все люди уникальны и стремимся создать среду, в которой каждый может реализовать свой потенциал. Такой подход способствует появлению новых идей, внедрению инноваций и инновационных решений. Все это помогает компании работать во имя прогресса и процветания общества, а также адаптировать окружающий мир для людей с инвалидностью и пожилых людей», - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Основательница The Valuable 500 Кэролайн Кейси отметила: «Мы рады приветствовать новых членов The Valuable 500. Мы верим в сотрудничество, а не в конкуренцию, в растущий эффект коллективного вклада 500 генеральных директоров ведущих мировых компаний и брендов. Я уверена, если бизнес-сообщество объединится и включит в повестку дня интеграцию людей с инвалидностью, то в течение следующего десятилетия мы действительно сможем изменить ситуацию к лучшему во всем мире».

2020 год стал для Группы ДТЭК годом начала реализации новой долгосрочной стратегии, основанной на Целях устойчивого развития ООН и которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Новая стратегия отражает миссию бизнеса - работать во имя прогресса и процветания общества. Учитывая Цели устойчивого развития ООН, компания заявляет о своем намерении присоединиться к принципам безбарьерности в построении бизнес-процессов.