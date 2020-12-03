Правительство не заложило в проект бюджета-2021 средства на финансирование «зеленой» энергетики, чем провоцирует углубление кризиса платежей на энергорынке в следующем году. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин.

"Законом №810-ІХ была предусмотрена возможность внесения 20% - го финансирования для отрасли возобновляемой энергетики в рамках бюджетного процесса. Но, несмотря на наши неоднократные предложения, Министерство финансов и Кабинет министров не предусмотрели в редакции законопроекта (о госбюджете на 2021 год – ред.) ко второму чтению эти расходы", - рассказал Семенишин.

По его словам, инвесторы обеспокоены такой политикой правительства, ведь это повышает риски роста задолженности перед «зеленой» генерацией в следующем году. Эксперт также напомнил, что на сегодня правительство не выполняет свои обязательства, взятые в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании с «зелеными» инвесторами по погашению до конца текущего года 40% долгов перед ними за поставленную электроэнергию.

"Пока неизвестна ситуация, будут ли осуществлены выплаты в четвертом квартале по задолженности за 2020 год, которая образовалась с марта по июль месяц перед производителями. Согласно законодательству, эти расчеты уже давным-давно должны были быть проведены, и только меморандум их переносил до конца года, частично на следующий год. Но даже по этому сценарию тоже выплаты не обеспечены",- сказал Семенишин.

При таких условиях и при отсутствии бюджетного финансирования «зеленой» энергетики, по его мнению, кризис неплатежей на энергорынке в следующем году может углубиться.

"В следующем году мы можем попасть снова в такую же ситуацию, и не хотелось бы повторения этого негативного сценария, который деструктивно влияет на развитие возобновляемой энергетики в Украине, инвестиционного международного имиджа Украины", - отметил эксперт.

Он выразил надежду, что депутаты при принятии проекта госбюджета-2021 внесут соответствующие поправки и совместно с правительством найдут пути обеспечения бюджетного финансирования отрасли ВИЭ.

"Вопрос в том, чтобы это было не только заложено на уровне закона о государственном бюджете, но и были предусмотрены источники поступления средств в бюджет, для того, чтобы выполнить эти обязательства", - отметил Семенишин.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на конец ноября, по данным "гарантированного покупателя", за август-сентябрь выплачено 100% суммы, за октябрь - всего 33,6%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119

"О внесении изменений в государственный бюджет на 2019", в котором, в частности речь идет о предоставлении государственных гарантий компании" Укрэнерго " для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министра Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн.

Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.