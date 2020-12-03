Пригодность железнодорожных вагонов должна определяться по их техническому состоянию, а для обновления подвижного состава железной дороги власть должна предложить стимулы

Об этом заявил председатель Ассоциации производителей цемента Украины «Укрцемент» Павел Качур.



Эксперт положительно оценил отказ Государственной регуляторной службы согласовать проект приказа Мининфраструктуры относительно сокращения срока эксплуатации вагонов, отметив, что возраст вагонов не является ключевым для определения его годности, главное – техническое состояние вагона.



"Пригодность вагонов надо определять не сроком, а их годным состоянием, потому что может быть срок один, а реальное состояние совсем непригодное для перевозки. То есть все стоят на позиции, что контроль за состоянием вагонов нужен, но это не должен быть контроль даты выпуска, а должен быть контроль реального состояния вагонов», - пояснил Качур.



По его мнению, для обеспечения обновления подвижного состава на железной дороге, власти должны предложить ряд стимулирующих механизмов, например, компенсировать часть стоимости вагона, если он отечественного производителя.



"У нас есть хороший пример поддержки производителей сельскохозяйственной техники. Если украинский потребитель покупает сельскохозяйственную технику, то идет компенсация в несколько десятков процентов компенсация стоимости со стороны бюджета. Мне кажется, что если бы такой был применен принцип к покупке новых вагонов, то украинские частные компании могли бы вложить свои деньги», - считает Качур.



Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.



Впоследствии стало известно, что АО «Укрзализныця» предложила Министерству инфраструктуры компромиссное решение по ограничению срока службы вагонов. В частности, госкомпания предложила ограничить 33 годами лишь срок службы полувагонов, а использование зерновозов – сроком до 45 лет. Что касается всех остальных типов вагонов, по мнению УЗ, лучшим решением будет продление срока службы по техническому состоянию.



Но министерство экономики и его глава Игорь Петрашко 2 декабря созвали закрытое заседание, на котором собирались в ручном режиме, без представителей промышленности и бизнеса, заблокировать решение Государственной регуляторной службы. Об этом заявил глава Ассоциации «Укрметаллургпром» Александр Каленков.



«Они хотели провести, не допустив представителей Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, отраслевых ассоциаций. Это путь в никуда. И это отличительная черта вообще процедуры принятия именно этого приказа: все делается втихаря, без привлечения рынка и реальных людей, которые работают в этой сфере», - отметил Каленков.