Для украинцев тарифная тема всегда была по-настоящему болезненной.

О странной математике тарифов рассказала Екатерина Котенкова в новом ролике на YouTube-канале «Знай ua».

Монополисты продолжают увеличивать тарифы на отопление, аргументируя это тем, что цена на голубое топливо растет.

Работники этой сферы заявляют, что в тарифах за отопление практически 70 процентов приходится на газ. Возникает первый вопрос: каким образом подорожавший на 900 процентов газ увеличил стоимость отопления на 1250 процентов?

Даже с учетом удорожания всех товаров и роста других составляющих тарифов в два раза стоимость отопления не должна была превысить роста цен на топливо на 700 процентов.

Популярные статьи сейчас

Дмитрий Комаров из "Світ навиворіт" пошел на дерзкий обман, Могилевская молчать не стала: "Теперь ясно..."

Младшая дочь Брежневой растет похожей на Меладзе, вот это поворот: "Красивее мамы будет"

Разбитная Наташа Королева открыла декольте до неприличия и показала, как ждет дедушку Мороза: "Только для взрослых..."

Обиженная Мейхер жестко высказалась о финале «Танців з зірками», намекнув на обман: "Вы поменьше верьте..."
Показать еще

Ведущая делает очевидный вывод: в каждой гривне за тепло в вашей квартире 30-40 копеек украдены.

Как сообщает Котенкова, правительство анонсировало увеличение норм потребления газа для абонентов без счетчиков, и все это на фоне роста цен на энергоносители.

Сейчас отопительный сезон в самом разгаре, но люди до сих пор не знают, по каким тарифам придется платить за газ, воду и тепло в доме. А подорожание голубого топлива, рост издержек коммунальщиков и новые инициативы чиновников могут заметно увеличить цифры в приходящих платежках.

С первого января могут отключить газ миллиону семей, в домах которых не поставлен счетчик. В Верховной Раде рассматривается вариант переноса срока, ведь поставить счетчики абсолютно всем просто физически не получится.

Вторая платежка, как ее называют в народе, «за трубу», также вырастет. Как известно, право формировать тарифы на тепло Кабинет министров передал местной власти. В ряде городов местные коммунальщики уже говорят о вероятности повышения стоимости тепла для населения из-за подорожания газа.

А вот чиновники уверены, что при нынешней стоимости топлива тарифы должны оставаться на том же уровне, что и в прошлом году.

Кроме того, сумма, которую мы отдадим за отопление, зависит еще и от погоды этой зимой. Расход тепла при 0 градусов и -20 по Цельсию может существенно отличаться – практически в два раза.

Об увеличении тарифов заговорили и в водоканалах. Это связано с подорожанием электроэнергии. Хотя правительство и заверяет, что причин повышать стоимость холодной воды нет, все ещё может измениться.

Ранее Екатерина Котенкова говорила о возможном изменении пенсионной системы.

Также она выражала сомнения в успехе предстоящей вакцинации от коронавируса.