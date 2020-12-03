Для украинцев тарифная тема всегда была по-настоящему болезненной.

О странной математике тарифов рассказала Екатерина Котенкова в новом ролике на YouTube-канале «Знай ua».

Монополисты продолжают увеличивать тарифы на отопление, аргументируя это тем, что цена на голубое топливо растет.

Работники этой сферы заявляют, что в тарифах за отопление практически 70 процентов приходится на газ. Возникает первый вопрос: каким образом подорожавший на 900 процентов газ увеличил стоимость отопления на 1250 процентов?

Даже с учетом удорожания всех товаров и роста других составляющих тарифов в два раза стоимость отопления не должна была превысить роста цен на топливо на 700 процентов.

Ведущая делает очевидный вывод: в каждой гривне за тепло в вашей квартире 30-40 копеек украдены.

Как сообщает Котенкова, правительство анонсировало увеличение норм потребления газа для абонентов без счетчиков, и все это на фоне роста цен на энергоносители.

Сейчас отопительный сезон в самом разгаре, но люди до сих пор не знают, по каким тарифам придется платить за газ, воду и тепло в доме. А подорожание голубого топлива, рост издержек коммунальщиков и новые инициативы чиновников могут заметно увеличить цифры в приходящих платежках.

С первого января могут отключить газ миллиону семей, в домах которых не поставлен счетчик. В Верховной Раде рассматривается вариант переноса срока, ведь поставить счетчики абсолютно всем просто физически не получится.

Вторая платежка, как ее называют в народе, «за трубу», также вырастет. Как известно, право формировать тарифы на тепло Кабинет министров передал местной власти. В ряде городов местные коммунальщики уже говорят о вероятности повышения стоимости тепла для населения из-за подорожания газа.

А вот чиновники уверены, что при нынешней стоимости топлива тарифы должны оставаться на том же уровне, что и в прошлом году.

Кроме того, сумма, которую мы отдадим за отопление, зависит еще и от погоды этой зимой. Расход тепла при 0 градусов и -20 по Цельсию может существенно отличаться – практически в два раза.

Об увеличении тарифов заговорили и в водоканалах. Это связано с подорожанием электроэнергии. Хотя правительство и заверяет, что причин повышать стоимость холодной воды нет, все ещё может измениться.

Ранее Екатерина Котенкова говорила о возможном изменении пенсионной системы.

Также она выражала сомнения в успехе предстоящей вакцинации от коронавируса.