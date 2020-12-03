Обязательства для генерирующих компаний продавать электроэнергию через электронные биржевые торги не будет способствовать повышению конкуренции на рынке.

Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на слова управляющего партнера компании «ЭРУ Групп» Ярослава Мудрого.

"Вопрос не в том "где?" продавать электроэнергию, а какие применять методы и принципы, чтобы условия тендеров не отсекали 90% потенциальных покупателей/участников. Можно выйти из 1 ГВт и продать в одни руки, а можно лотами по 50 МВт и создать конкуренцию", - цитирует издание слова Мудрого.

Ранее и. о. министра энергетики Юрий Бойко заявил, что Минэнерго предлагает в 2021г ввести обязательства для всех генерирующих компаний (с частными включительно) продавать электроэнергию по двусторонним контрактам исключительно через электронные биржевые площадки.

По мнению и. о. министра такой шаг якобы будет способствовать повышению конкуренции на рынке.

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