Народный депутат, член фракции «Слуга Народа» Даниил Гетманцев уличил НАБУ в противоправном давлении на прокуроров по ряду дел, в том числе «Роттердам+», и посоветовал детективам изучать уголовно-процессуальный кодекс, в перерывах между пиаром.

Об этом он написал в своём телеграм-канале, прокомментировав заявление Офиса генерального прокурора.

«Генеральная прокуратура вежливо журит НАБУ за излишнюю эмоциональность и использование не процессуальных способов давления на процессуальных руководителей, советуя учить мат часть, хоть иногда отвлекаясь на УПК, в перерывах между мониторингом соцсетей и СМИ», - прокомментировал он пресс-релиз Офиса.

Накануне вечером Офис генпрокурора обнародовал заявление, в котором обвинил НАБУ в попытках скрыть собственную неэффективность по целому ряду дел, включая «Роттердам+», публично переложив ответственность на прокуратуру.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам+» 27 августа 2020 через отсутствие состава преступления.

В сентябре законность и обоснованность этого решения подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

Решение ВАКС о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября.

11 ноября Высший антикоррупционный суд также подтвердил законность полномочий прокурора САП Виталия Пономаренко, который принял законное решение закрыто дело.