Реформа "Укрзализныци" является залогом выживания отечественной промышленности, которая несет значительные убытки из-за завышенных тарифов на перевозки и теряет конкурентоспособность на мировых рынках.

Об этом написала народный депутат Украины, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.



По ее словам, Украина значительно отстает в выполнении одного из обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС – реформировании «Укрзализныци», и это негативно сказывается на работе компании и отрасли перевозок в целом.



"Реформировать компанию надо было еще позавчера. Сегодня «Укрзализныця», к сожалению, работает неэффективно и с огромными коррупционными рисками», - написала Буймистер.



По ее мнению, разделение бизнесов "Укрзализныци" является безальтернативным, и его нужно провести как можно быстрее. Ведь из-за неэффективности «Укрзализныци», которая пытается решить свои финансовые проблемы за счет повышения тарифов на перевозки, страдает бизнес, что пользуется ее услугами. Прежде всего – экспортеры. Так, по словам депутата, государственное предприятие «Артемсоль» стало убыточным из-за завышенных грузовых тарифов «Укрзализныци».



"Анбандлинг "Укрзализныци" будет одной из самых громких и скандальных реформ. Но сегодня у нас нет выбора. Если мы хотим выжить, если экономика и промышленность нашей страны хочет иметь прибыли, то нам необходимы реформы. Нужно начинать анбандлинг, создавать рынки, запускать на эти рынки частный капитал, приглашать этот частный капитал из других стран", - подытожила Буймистер.



Ранее вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов заявил, что без проведения реформы "Укрзализныця" продолжит приходить в упадок, и подчеркнул – реформа давно перезрела.



В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что «Укрзализныця» станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы «Укрзализныци» будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.