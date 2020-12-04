Правительство должно найти другие возможности для решения финансовой проблемы на энергорынке, не повышая тариф на передачу тока, поскольку бизнес этого не выдержит.

Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб.

Среди таких путей, по мнению депутата - наведение порядка на рынке электроэнергии и закрытие возможностей для спекуляций.

«Надо убрать спекуляции на энергетическом рынке. Потому что там очень много трейдеров, которые сегодня получают деньги просто из воздуха. И тут надо наводить порядок. Если НКРэКУ в первую очередь сейчас наведет порядок на энергетическом рынке, а не будет позволять спекуляции, не придется повышать тариф на передачу», - уверена Гриб.

По ее словам, очередного повышения тарифа на передачу электроэнергии бизнес не выдержит, и будет вынужден сокращать работников, чтобы выжить в условиях коронакризи.

"Есть другие инструменты, такие как заимствования в МВФ. И мы же понимаем, что сегодня весь мир идет навстречу бизнесу. Мы не можем повысить тарифы в такую сложную ситуацию... Я считаю, что как раз для краткосрочной перспективы необходимо все-таки использовать такие механизмы, как кредиты для того, чтобы пережить тот ужас, который есть сегодня, но потом рассматривать и использовать исключительно рыночные механизмы", - сказала Гриб.

Напомним, НКРЭКУ в 2021 году утвердила тариф на передачу электроэнергии на уровне 309,8 грн / МВт-ч. Таким образом, в 2020 году тариф вырос вдвое, несмотря на то, что убытки промышленных предприятий уже достигли 70 млрд грн.

Экономический эксперт Андрей Новак заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что очередное повышение тарифа приведет к дополнительным миллиардных затрат для промышленности, что сделает неконкурентоспособной их продукцию. Чтобы выжить, предприятия вынуждены будут сократить десятки тысяч сотрудников.