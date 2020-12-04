Украинская энергоситема не переживет повторения импорта электроэнергии из России и Беларуси, который прошлой зимой стал основной причиной нынешнего кризиса на энергорынке.
Об этом заявил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.
"К чему это (импорт из России-прим.) в конце концов мы все прекрасно знаем и до сих пор не все оправились. Сейчас снова стоит вопрос возобновления поставок из России с 1 января. Такое впечатление, что власть сознательно ищет грабли, на которые снова наступить. Что одного повторения импорта энергосистема не переживет», - отметил нардеп.
Он подчеркнул, что импорт из России удалось остановить весной 2020 года, когда ситуация на энергорынке уже была критической.
Напомним, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.год, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.
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По данным ВСК, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.
Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.
В конце ноября 2020 года нардеп Михаил Бондарь подал поправку о продлении запрета на российский импорт до 31 декабря 2021 года.