В студии программы «Что дальше?» на YouTube-канале «Знай 24» аналитик Андрей Виргинский поделился мнением относительно пенсионной реформы в Украине. Напомним, что солидарную пенсионную систему вот уже четыре года планируется переформатировать в накопительную.

Как отмечает эксперт, в первую очередь необходимо понять, какой круг людей затронет реформа.

«Это отнюдь не те лица, которых называют социально незащищенными, это не те люди, которые сейчас на пенсии. Накопительная система – это дополнительные отчисления с вашего дохода, а если вы вышли на покой, то никаких отчислений уже не осуществляете», - говорит аналитик.

Можно сделать вывод, что ныне существующих пенсионеров нововведение никак не коснется, и, к сожалению, лучше жить они не станут, но и хуже тоже.

Но на что тогда могут рассчитывать нынешние 12 миллионов пенсионеров? Тут мы переходим к понятию, которое называется «публичные финансы». И это касается государственного бюджета, а не пенсионного.

Не так давно СМИ разобрали на все мыслимые и немыслимые желтые заголовки слова премьер-министра Шмыгаля о том, что украинскому государству через 15 лет нечем будет платить пенсию.

Но Виргинский объяснил, что ничего нового политик не сказал. Последние пять лет пенсию тоже нечем платить, просто этого не афишируют.

«200 миллиардов из государственного бюджета, которые могли бы пойти на развитие какой-либо индустрии, идут на оплату пенсий, и отказаться от этого мы не можем. Солидарная система работает только в том случае, если на одного пенсионера приходятся три работающих украинца, а на данный момент этот показатель составляет 1:1,2. Как ситуацию исправить? Вряд ли в ближайшие пять лет вернутся 20 миллионов трудовых мигрантов, и женщины нарожать и вырастить новых работников тоже не успеют», - рассказывает аналитик.

Чем меньше будут собственные доходы пенсионного фонда, объясняет он (а собственные доходы – это и уровень занятости в стране, и количество трудоспособного населения), тем выше будет дефицит. Следовательно, тем выше будут отчисления из государственного бюджета в Пенсионный фонд.

Аналитик уверен, что от солидарной системы мы никуда не денемся, она должна обеспечивать нам основу той пенсии, которую мы так или иначе будем получать.

Но и рассчитывать на государство не стоит. Делайте свои накопления и готовьтесь – всё в ваших руках.

Ранее сообщалось об ужесточении требований для выхода на пенсию.

Также указывалось на важность гарантий вкладов для пенсионной реформы.