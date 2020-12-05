Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому народные депутаты обжаловали в Констутиционном суде Украины законы относительно "зеленого" тарифа, которые на самом деле полностью соответствуют Конституции Украины, считают юристы Реанимационного пакета реформ

РПР напоминает, что в июле 2020 года 47 народных депутатов обратились в Конституционный Суд Украины относительно обжалования отдельных положений Законов Украины «Об альтернативных источниках энергии» и «О рынке электрической энергии», которые касались так называемого «зеленого» тарифа.

«Зеленый» тариф — это специальный тариф, по которому закупается электрическая энергия, произведенная на объектах электроэнергетики, использующих альтернативные источники энергии (например, солнце, ветер и т.д.). Имеющаяся политика "зеленого" тарифа является следствием имплементации Украиной взятых на себя международных обязательств, в частности перед Европейским Союзом. Поэтому, если с этим тарифом «что - то произойдет», то это пошатнет инвестиционную привлекательность Украины как надежного и предполагаемого партнера на энергетическом рынке, а также причинит значительные убытки для государства», - подчеркивают в РПР.

По мнению экспертов, те положения законов Украины, которые касались «зеленого» тарифа и в отношении которых обратились с обжалованием в КСУ народные депутаты, соответствуют Конституции Украины (являются конституционными).

Также сообщается, что о широкий вывод по этому вопросу, подготовленный экспертами по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко (сопредседателем Совета Коалиции РПР) и Александром Марусяком, к.ю.н., согласованный членами союза Коалиция РПР.

Напомним, в августе 2020 года по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о зеленых тарифах.

Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей «зеленой» электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

По мнению доктора юридических наук, профессора Ужгородского национального университета, советник Председателя Конституционного Суда Украины (2008-2010) Михаила Савчина, парламент Украины имел полномочия на введение "зеленых" тарифов, которые сейчас пытаются оспорить в Конституционном Суде.

Как отмечает юридический советник компании Арцингер Ярослав Чекер, ни одна страна в мире не ставит под сомнение законность «зеленых» тарифов, признание их неконституционными в Украине станет катастрофой для инвестиционного имиджа страны.