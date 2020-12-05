Правительство должно как можно скорее ликвидировать перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии и привести тарифы для бытовых потребителей к адекватному рыночному уровню
Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экономист Борис Кушнирук.
«Очевидно, что мы затянули с тем, чтобы начать выравнивать тарифы по электроэнергии для населения по отношению к промышленности. Фактически мы продолжаем очень печальную практику, которая тянется еще с советских времен, так называемого перекрестного субсидирования, когда за счет завышенных цен для промышленности мы дотируем, сохраняем заниженные цены для населения. И понятно, что это продолжаться без конца не может», - отметил Кушнирук.
Он отметил, что для населения тарифы на электроэнергию в Украине сейчас самые низкие не только среди стран ЕС, но и соседних России, Молдове и Беларуси.
Однако низкие тарифы для населения по сути компенсируются высокими тарифами для промышленных потребителей, что негативно влияет на экономику и конкурентоспособность украинских производителей.
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"Учитывая, что нам нужно за счет чего-то держать если не баланс, то что-то, что бы напоминало баланс между расходами и доходами от продажи электроэнергии, нам приходится поднимать тарифы для промышленности. Ну кто-то же должен заплатить. Сейчас за это платит промышленность", - добавил экономист.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн/кВт.ч на другой объем месячного потребления, что в более чем четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.
Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.
Ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.