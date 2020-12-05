З 27 листопада по 3 грудня Держекоінспекція здійснила розрахунок понад 47 мільйонів гривень збитків за порушення природоохоронного законодавства
Про це повідомляється на сайті Державної екологічної інспекції України, передає Znaj.ua.
Найбільшу суму шкоди має сплатити ТОВ «Радехівський цукор» за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Одне із резонансних порушень протягом тижня сталось на Вінничині: вирубка лісу вздовж автодороги нанесла шкоди довкіллю на 11,7 мільйона гривень.
«Вздовж автодороги М-21 «Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський» було знищено 786 дерев різних порід та діаметрів. Сума збитків склала 11 мільйонів 738 тисяч гривень. Матеріали про порушення направили до Управління СБУ у Вінницькій області для прийняття рішення про відкриття кримінального провадження», - заявив Андрій Мальований.
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Голова ДЕІ також підсумував результати роботи інспекторів за минулий тиждень.