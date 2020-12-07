В Киеве состоялось награждение победителей ежегодного Всеукраинского рейтинга «Сумлінні платники податків - 2019». Конкурс с 2011 года проводит Ассоциация налогоплательщиков Украины

Ежегодно отбор проводится в два тура: на региональном и общегосударственном уровне. Оценивали предприятия в трех категориях - малые, средние и большие. В этом году на конкурс было подано 616 заявок, шорт-лист составил 120 участников. Всего определено 40 предприятий-победителей в различных номинациях: аграрная сфера, промышленность, строительство, транспорт, финансы, медицина, фармацевтика, торговля, наука, культура, информация и телекоммуникации, цифровая информатика.

Главными критериями для оценки были достижения предприятий по уплате налогов, соблюдению налоговой дисциплины, отсутствию задолженности по зарплате, а также социальная ответственность и участие в благотворительных проектах.

Среди победителей этого года – ЧАО «Киевский картонно-бумажный комбинат», АО «Турбоатом», промышленно-торговая компания ШАБО, сельскохозяйственное предприятие «Нибулон», Тернопольский молокозавод, ТИС, ООО «Первая логистическая компания», АО «Таскомбанк», АО «Кредобанк», АО «Фармак», ЧАО «Киевстар», Национальный академический театр русской драмы Л.Украинки и др.

В зале Коллегии ГНС Украины, где проходило награждение, присутствовали 12 победителей. Остальные 28 принимали участие онлайн в региональных отделениях ГНС по областям. В Киеве представителей компаний награждали Президент ВОО АНУ Григол Катамадзе, Глава ГНС Украины Алексей Любченко, Министр финансов Украины Сергей Марченко и Президент УСПП Анатолий Кинах.

Как отметил член Рейтинговой комиссии, Президент УСПП Анатолий Кинах, около 95% всех инвестиций в мире - это частный капитал. «Те государства, которые умеют формировать современный прозрачный диалог, где стороны чувствуют взаимную ответственность, государство заботится об условиях ведения бизнеса, верховенства права, равноправную конкуренцию, а налогоплательщики работают и создают рабочие места, обеспечивают жизнедеятельность общества и государства, формируют успех», - отметил Кинах.

Сопредседатель Высшей Рейтинговой комиссии, Глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко подчеркнул положительные сдвиги, произошедшие в последнее время.

«За 11 месяцев 2020г. мы наблюдаем + 42% прирост поступлений НДС, на 6 млрд больше, чем ожидали. Почему так произошло? Мы расширили рынок для легального бизнеса, лишив возможности работать теневому сектору в тех объемах, в которых он работал раньше», - отметил Глава ГНС. По его словам, руководство ГНС умеет дружить с легальным бизнесом и видит свою задачу в том, чтобы научить дружить с бизнесом каждого из 25 000 работников. «И такие мероприятия, как сегодня, как раз и способствуют укреплению такой дружбы», - подытожил господин Любченко.

«Есть такое выражение: хочешь иметь право голоса - заплати налоги, - заметил Министр финансов Украины Сергей Марченко. - Хорошо, что здесь собрались люди, которые понимают, что именно так и должно быть. Если кто-то находит способ уклонения от налогов, от этого страдает добросовестный бизнес и экономика страны. Это останавливает инвестиции, развитие и ставит много вопросов к государству», - отметил министр.

Глава Высшей Рейтинговой комиссии, Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе отметил, что с каждым годом количество номинантов, представляющих регионы и все сферы деятельности, увеличивается. «Убежден, что платить налоги в полном объеме и вести прозрачный бизнес - это элементарное и неотъемлемое правило жизни для гражданина любой цивилизованной страны», - резюмировал Катамадзе.

Прием заявок на участие в Рейтинге «Добросовестные налогоплательщики-2020» начнется в мае следующего года.