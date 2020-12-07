Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг очередным повышением тарифа на передачу электроэнергии демонстрирует неспособность стабильно работать. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Украина 24».

"Очередное изменение решения просто свидетельствует о том, что там в комиссии не очень стабильно выполняют свою функцию. Безусловно, это отразится на себестоимости продукции. Безусловно, почувствуют те, у кого судьба электроэнергии очень велика. Понятно, что отобразится на услугах", - сказал Кучеренко.

По его словам, повышение НКРЕКП тарифа на передачу электроэнергии будет иметь следствием рост тарифов на другие товары и услуги, в частности на стоимость водоснабжения в стране.

"Уже та же комиссия очень живо отреагировала, уже подготовила решение о повышении на 20% тарифов на воду. Почему на 20, мне трудно понять. Я буду к ним обращаться. Но проект решения они этот вывесили», - сообщил Кучеренко.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% - с 240,23 грн/МВт-ч до 312,76 грн/МВт-час.

Теперь комиссия предлагает поднять тариф на передачу в 2021 году еще больше, к 324,81 грн/МВт·ч, хотя на заседании 11 ноября тариф предлагалось наоборот снизить до 309,8 грн/МВт-час. Чем вызвано желание еще больше повысить тариф, в НКРЭКУ не объясняют.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.