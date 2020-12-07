Олигарх Виктор Пинчук пытается сэкономить 2 млрд грн за счет получения льгот на электроэнергию для своих заводов

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

«Обозреватель» сообщает, что Виктор Пинчук пролоббировал для своих заводов льготу на электроэнергию путем предоставления им статуса предприятий «зеленой» металлургии. Если ему удастся это реализовать, такие заводы будут платить за передачу электроэнергии по тарифу втрое меньше, чем остальной бизнес.

«Они будут платить всего 9 коп за каждый кВт-ч электроэнергии государственной "Укрэнерго" против 31 коп., как платит остальной бизнес. Крупнейшим потребителем электроэнергии среди них является именно завод "Интерпайп-сталь" олигарха Виктора Пинчука, который фактически выступает главным выгодополучателем данной схемы. Лично для его компании это даст 2 миллиарда гривен экономии», - сообщается в материале.

Издание отмечает, что в настоящее время остается загвоздка лишь в утверждении порядка выдачи справок для подтверждения статуса предприятий «зеленой» металлургии Министерством экономического развития, торговли и сельского хозяйства. Соответствующий проект постановления "Об утверждении Порядка предоставления справки о подтверждении статуса предприятия "зеленой" электрометаллургии" Минэкономразвития обнародовало еще в ноябре.

Стоит отметить, что бизнес-ассоциации выступили категорически против предоставления льгот на электроэнергию предприятиям «зеленой» металлургии, подчеркивая дискриминационность такого решения. Кроме того, Государственная регуляторная служба отказалась согласовать проект постановления о порядке выдачи справок о предоставлении предприятиям такого статуса, предложенный Минэкономразвития.

«В решении ГРС отмечается, что процедура выдачи соответствующих справок прописана так, что она фактически не предусматривает возможности отказа в выдаче», - сообщает «Обозреватель».

Если все же порядок будет утвержден и норма о льготах для предприятий «зеленой» металлургии заработает, заводы Пинчука получат льготы на десять лет – до 2030 года, говорится в материале.

Как сообщалось, с 1 декабря 2020 года тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, который платят все предприятия, вырос на 30% и составит 312,76 гривны за МВт-час. При этом для предприятий "зеленой" металлургии такой тариф составит – 91,73 грн / МВт-час. Такое решение Нацкомиссия по тарифам приняла на заседании 4 ноября. До этого действовал общий тариф на передачу для всех в размере 240,23 грн / МВт-час.

В законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658, по сокращению зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятий "зеленой" металлургии – для них будет применяться тариф на передачу, который не будет учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по финансированию развития "зеленой" энергетики.

Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, до депутатства работал в компании Интерпайп.

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая" металлургия заложено исключительно в интересах одного предприятия – завода "Интерпайп сталь" Виктора Пинчука и позволит экономить компании Пинчука $12-15 млн ежегодно.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго", которое по итогам 9 месяцев 2020 получило 28,6 млрд грн ущерба, Владимир Кудрицкий в интервью "БизнесЦензор" заявил, что за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

По его словам, освобождение отдельных предприятий от уплаты части тарифа "Укрэнерго" означает, что за него вынуждены будут заплатить другие потребители, в частности из социальной сферы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально – эту льготу получат предприятия из этого перечня – оплатят все остальные потребители", – сказал Кудрицкий.