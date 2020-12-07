Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей должны быть рыночными, а те, кто не в состоянии их оплачивать, должны получать государственную поддержку в виде субсидии

Об этом в эфире телеканала «Украина24» рассказал народный депутат ( «Слуга народа») Данил Гетманцев.

«Цена должна быть рыночной, а люди, которые нуждаются субсидии, должны справедливо получать помощь от государства. А не дотировать абсолютно всех, и богатых, и бедных, лишь бы это было популярно и мы не принимали какие-то решения, за которые будут власть критиковать. Поэтому я думаю, что это решение стоит продискутировать. Я бы со своей стороны его поддержал», - отметил Гетманцев.

По его словам, сейчас через искусственно заниженный тариф, государство дотирует как состоятельные слои населения, так и бедные.

«Наше государство помогает всем, и мне, и вам - всем без исключения, дотируя тариф. Я считаю, что помогать надо тем, кто нуждается в этой помощи, малообеспеченным, людям, которые имеют право на получение субсидии, через механизм субсидии », - отметил Гетманцев.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.год на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч в другой объем месячного потребления, в более четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.