Власть должна ускориться с реформой «Укрзализныци» и либерализацией рынка железнодорожных перевозок

Об этом заяви член правления «Укрзализныци» Франтишек Буреш в эфире телеканала «Украина 24».



«Надо быстрее работать с реформой «Укрзализныци», и не только «Укрзализныци», а вообще с железнодорожным рынком Украины. Мы должны позволить, полностью либерализировать железнодорожные перевозки в Украине. Причем обязательно необходимо, чтобы были соблюдены евростандарты и законы Украины», - сказал Буреш.



По его словам, в ближайшее время парламенту необходимо принять закон о железнодорожном транспорте, а от правительства требуется ввести в действие ряд регуляторных норм.



«Кабинет министров Украины должен ввести в эксплуатацию регуляторные мероприятия, институции, которые будут наблюдать над либерализированнымрынком», - сообщил Буреш.



Он подчеркнул: реформирование «Укрзализныци» в соответствие с европейскими стандартами будет способствовать развитию рынка перевозок и установлению на нем прозрачных правил.



«Европейский стандарт железных дорог говорит о том, что на рынке железнодорожном должна существовать независимая, полностью либерализованная и полностью под государственным контролем функционирующая инфраструктура. На этой инфраструктуре по прозрачных, транспарентных тарифах должны кататься, все равно, частные или государственные перевозчики. И эти прозрачные, транспарентные правила будут позволять поднимать работу демонополизированного рынка», - объяснил Буреш.



Ранее экономист Борис Кушнирук отметил, что «Укрзализныця» станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы «Укрзализныци» будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.



В свою очередь народный депутат Украины Людмила Буймистер подчеркнула, что сейчас «Укрзализныця»работает абсолютно неэффективно, и реформа компании является залогом выживания отечественной промышленности, которая несет значительные убытки из-за завышенных тарифов на перевозку и теряет конкурентоспособность на мировых рынках.