При внедрении второго уровня пенсионной реформы государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений украинцев

Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Сергей Беленький в комментарии РБК-Украина.

"Нас очень беспокоит сохранность накоплений и их защита от инфляционного обесценивания. После недавних "банкопадов", афер с участием страховых компаний, афер на строительном рынке, да и с участием непосредственно негосударственных пенсионных фондов, уверенности, что наши регуляторы обеспечат надежную защиту средств будущих пенсионеров нет никакой", – сказал Беленький.

Одно из опасений звучит примерно так: сначала украинцы заплатят из своей зарплаты процент на счета негосударственных пенсионных фондов, урезав свои расходы в активном возрасте. А потом, ближе к старости, останутся без пенсий, либо же получат значительно меньше, чем должны, если фонд не сможет выгодно распорядиться активами.

"Даже в корпоративном пенсионном фонде НБУ 12 тысяч банкиров потеряли почти 1 млрд гривен. Так это люди с высоким уровнем финансовой грамотности. Представьте, какие тогда риски для простого шахтера или агрария", – рассуждает Сергей Беленький.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по внедрению накопительного уровня пенсионной реформы - депутатский «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» (№2683) и правительственный «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы» (№4408), каждый из которых, по словам экспертов, предполагает дополнительные расходы для бизнеса.

Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают финансовую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа его похоронит.