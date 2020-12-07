Правительство должно помочь «Укрэнерго» в привлечении кредитов для погашения задолженности перед «зеленой» генерацией до конца текущего года. Об этом заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич в эфире канала «Украина 24».

Эксперт напомнил, что парламент принял закон, предоставляющий возможность компании «Укрэнерго» привлекать под государственные гарантии кредиты для погашения долгов за поставленную «зеленую» электроэнергию. И выразил надежду, что до конца текущего года 40% долга будет погашено.

"Надеемся, что правительство выполнит свои обязательства и до конца года погасит 40% долга, который был накоплен до 1 августа. То есть, там около 9 миллиардов гривен...мы надеемся все-таки, что приложат усилия все органы, которые в этом задействованы, включая государственные банки, возможно, регулятор банковской сферы, Министерства, другие органы, сам премьер присоединятся как можно скорее", - сказал Козакевич.

Он также отметил: привлечение "Укрэнерго" кредитов позволит преодолеть финансовый кризис на энергорынке. "В целом мы надеемся на положительный результат, потому что это скорейшее решение того кризиса, который сложился сейчас", - отметил Козакевич.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на конец ноября, по данным "гарантированного покупателя", за август-сентябрь выплачено 100% суммы, за октябрь - всего 33,6%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в частности речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министра Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.