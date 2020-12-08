Глава Секретариата европейского энергетического сообщества Янез Копач призвал Украину срочно реформировать систему ценообразования на электрическую энергию для населения

Об этом он сообщил на заседании комитета Верховной рады по вопросам энергетики под председательством Андрея Геруса.

«Внести изменения в методику ценообразования на электроэнергию поставщиков универсальных услуг (поставщики электроэнергии для населения – прим.) и ограничить ПСО только бытовыми потребителями», - говорится в отчете Копача, обнародованном на сайте комитета ВР по вопросам энергетики.

Согласно рекомендациям Секретариата Энергосообщества, правительство параллельно должно обеспечить механизмы социальной защиты для уязвимых категорий потребителей.

В отчете говорится, что поскольку домохозяйства в Украине по-прежнему получают электроэнергию по ценам существенно ниже, чем затраты на ее производство и доставку, на розничном рынке отсутствует какая-либо конкуренция.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.год на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч в другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.