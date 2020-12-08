Эксклюзивные льготы на ток для предприятий "зеленой металлургии", которые лоббирует олигарх Виктор Пинчук, это ноу-хау Украины, что ставит другие предприятия в дискриминационные условия работы

Об этом заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

По его словам, предоставление льгот на электроэнергию предприятиям «зеленой» металлургии является нарушением нормы законодательства относительно перекрестного субсидирования, и является несправедливым по отношению к другим предприятиям.

«Закон Украины о рынке электрической энергии говорит, что не должно быть перекрестного субсидирования при установлении государственных цен, тарифов, тех цен, которые регулируются. Именно на этом должен быть основан рынок электрической энергии. А то, что кто - то прописал в других законах, свои какие-то точечные интересы защищают», - считает Козакевич.

Он также обратил внимание, что предложенная в Украине модель предоставления льгот на передачу тока «зеленой» металлургии, не применяется в других странах.



"Именно такая модель – пожалуй, это ноу-хау. Мое понимание «зеленой» металлургии – это то, что на металлургическом заводе не должно использоваться карбон. Но если они используют электрическую энергию, которая вырабатывается из угля, то они по сути используют уголь. Должна быть дорожная карта разработана по переходу вообще всей металлургии к декарбонизации", - сказал Козакевич.

Напомним, ранее Государственная регуляторная служба отказалась согласовать проект постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка предоставления справки о подтверждении статуса предприятия "зеленой" электрометаллургии" из-за ряда нарушений.

В то же время Европейская Бизнес Ассоциация и ICC Ukraine направили обращение к министру экономразвития с призывом не предоставлять льготы на электроэнергию предприятиям "зеленой" металлургии, отметив, что это приведет к углублению кризиса задолженности перед производителями тока из альтернативных источников.

Как сообщалось, с 1 декабря 2020 года тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, который оплачивают все предприятия, вырос на 30% и составит 312,76 гривны за МВт-час. При этом для предприятий "зеленой" металлургии такой тариф составит - 91,73 грн/МВт-ч. Такое решение Нацкомиссия по тарифам приняла на заседании 4 ноября. До этого действовал общий тариф на передачу для всех в размере 240,23 грн/МВт-ч.

В законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658, относительно сокращения зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятий "зеленой" металлургии - для них будет применяться тариф на передачу, которая не будет учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по финансированию развития "зеленой" энергетики.

Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, который до депутатства работал в компании Интерпайп.

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая" металлургия заложено исключительно в интересах одного предприятия - завода "Интерпайп сталь" Виктора Пинчука и позволит экономить компании Пинчука $ 12-15 млн ежегодно.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго", которое по итогам 9 месяцев 2020 года получило 28,6 млрд грн убытка, Владимир Кудрицький в интервью "БізнесЦензор" заявил, что льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

По его словам, освобождение отдельных предприятий от уплаты части тарифа "Укрэнерго" означает, что за него вынуждены будут заплатить другие потребители, в частности из социальной сферы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия разных потребителей. Что особенно печально - эту льготу получат предприятия из этого перечня - оплатят все остальные потребители", - сказал Кудрицький.