Против одесского бизнесмена Бориса Кауфмана продолжается досудебное расследование о причастности к финансированию так называемых ДНР и ЛНР.



Так в 2017-м году, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование установило, что с 2012 года по настоящее время действительным собственником монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу, пишет "Антикор".



"Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР", - заявил Луценко.



По данным Офиса Генпрокурора, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд гривен. На данный момент расследование продолжается.



Напомним, владельцем ООО "Тедис" является одесский бизнесмен Борис Кауфман, которого в СМИ называют новым хозяином Одессы. 26 ноября Радио Свобода выпустило расследование, в котором говорится, что Кауфман активно встречается с высокопоставленными украинскими чиновниками. Так в расследовании говорится, что 17 ноября Кауфман посетил Офис Президента, а сразу после встречи к нему в офис приехал вице-премьер Украины Олег Уруский.