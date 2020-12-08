Искуственным кризисом с оплатами за зеленую электроэнергию в Украине ряд олигархов пытается поссорить власть с иностранными инвесторами, чтобы продолжить возможность поставлять электроэнергию по заниженным ценам для своих заводов.

Об этом в колонке на НВ Бизнес написал экс-глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов.

«Действия отдельных народных избранников и чиновников, которые отстаивают интересы олигархов, могут вызвать остановку инвестиций. Более того, окончательно закрепить за украинскими властями статус не способных выполнить обязательства перед инвесторами», - сказал он.

При этом экс-глава ГФС подчеркнул, что властям Украины нужно прежде всего решить текущий перечень проблем и только потом приступать к новым проектам.

«Поэтому, мне кажется, для улучшения бизнес-климата государству нужны не очередные туманные проекты, а решение конкретных проблем бизнеса и обеспечение честной конкуренции в интересах всего общества, а не отдельных промышленно-финансовых групп», - считает Верланов.

Также он напомнил, что из-за невыполнения «зеленого» меморандума Украина теряет репутацию инвестиционно-привлекательной страны, о чем недавно заявили посольства 11 стран, написав обращение в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на конец ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за август-сентябрь выплачено 100% суммы, за октябрь - всего 33,6%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в частности речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министра Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.