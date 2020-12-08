Очередное повышение тарифа на передачу тока не оставит промышленности шансов на восстановление в следующем году.

Об этом написал народный депутат Украины Муса Магомедов на своей странице в Facebook и призвал Нацкомиссию по регулированию энергетики защитить бизнес от очередного повышения тарифов.

«Сейчас для бизнеса каждая копейка на счету. Каждый день для промышленников начинается с вопроса, на чем еще можно сэкономить. Повышение тарифа на передачу электроэнергии в такой ситуации может стать тем самым перышком, что сломает спину лошади», - написал Магомедов.

Он подчеркнул: министерство экономразвития не делает ничего, чтобы поддержать бизнес в условиях кризиса, а лишь констатирует, что по итогам года падение ВВП в нашей стране составит 5%.

В таких условиях, уверен депутат, НКРЭКУ должна не допустить уничтожения отечественной промышленности и защитить ее от повышения тарифа на передачу тока. В противном случае, по его прогнозам, страну ожидает затяжной экономический кризис и рост безработицы.

«Только от регулятора сейчас зависит, будет ли у промышленности шанс восстановиться в 2021 году и нарастить объемы производства. И если НКРЭКУ не выдержит осаду, кризис затянется на годы. А Украина потеряет миллиарды гривен и получит тысячи безработных», - считает Магомедов.

Напомним, НКРЭКУ согласовала повышение тарифа на передачу электроэнергии с 1 декабря для компании «Укрэнерго» на 30% - с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час.

Теперь тариф предлагают в 2021 году повысить еще больше, до 324,81 грн / МВт*ч. Чем вызвано желание еще больше повысить тариф, в «Укрэнерго» не объясняют.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине - приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падение экономики. А львовский ресторатор Андрей Худо сообщил, что учреждения после повышения тарифа на передачу электроэнергии будут временно прекращать или и вовсе замораживать работу.