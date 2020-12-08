В новом выпуске YouTube-программы «Суть событий» на канале «Знай ua» ведущая Екатерина Котенкова рассказала о повышении цена на доставку газа и о новых правилах, по которым формируются цифры в платёжках.

Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг утвердила новый проект по установлению новых тарифов для облгазов за транспортировку голубого топлива. Как предполагает ведущая, можно ожидать повышения цен на 80 процентов.

В октябре украинцы получили платежки за доставку газа, и увидели в них объем потребления за прошлый год.

В этом году НКРЭКУ изменила порядок оплаты услуг за распределение топлива. Теперь годовая заказная мощность потребителя на календарный год определяется из расчета потребленного объема топлива за прошлый газовый период.

На практике для клиентов с газовой плитой и водонагревателем мало что изменится, но они будут знать стоимость годовой доставки газа, и смогут оплатить услугу за несколько месяцев вперед, сэкономив на комиссии банка.

Но почему же нельзя платить, как раньше, лишь за то, что уже потребили?

Теперь на газовом рынке каждый клиент платит не за объем потребления, а за доступ к мощности. Операторы ГРС обеспечивают доступ к топливу вне зависимости от того, используете вы его или нет, а потому в любом случае необходимо платить.

Тем, кто пользуется газом, расчет производят на основании потребления в прошлом году. Если в 2020 году вы сокращали использование голубого топлива, то в 2021 заплатите значительно меньше за его доставку в ваш дом.

При повышении тарифов НКРЭКУ также учитывает изменения в экономике: рост минимальной зарплаты в сентябре 2020 года на 5,9 процента, инфляцию в три процента, а также изменение цены технического газа.

Как самостоятельно рассчитать стоимость доставки газа? Необходимо умножить показатель потребленного объема за прошлый год на тариф своей газораспределительной компании. Если нужна цена за месяц, то разделить полученную цифру на 12.

Причины для поднятия цены на транспортировку топлива Котенкова назвала непонятными. Нам не представляют отчеты по расходу ресурсов, качество услуг не изменилось, а кое-где даже ухудшилось.

Как подытожила Екатерина Котенкова, пока люди не поднимают возмущения, тарифы так и продолжат расти.

Ранее она затронула тему роста тарифов на отопление.

Также Котенкова рассказала о том, как изменятся пенсии в следующем году.