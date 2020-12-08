ДТЭК расширяет географию проекта «Энергоэффективные школы: новая генерация». Теперь к образовательному сотрудничеству и партнерству присоединился Международный исследовательский институт развития (IRIS – APS), Италия, и Региональное Энергетическое Агентство, Болгария.

Рациональное потребление электроэнергии, процесс ее производства от добычи до дистрибуции, а также пути предотвращения энергопотерь – об этом и многом другом узнают школьники благодаря проекту «Энергоэффективные школы: новая генерация».

Для эффективного дистанционного обучения была разработана онлайн-платформа, на которой происходит процесс обучения. На площадке каждый ученик через личный кабинет имеет возможность проводить расчеты по энергоаудиту и составлять планы энергоэффективных мероприятий.

«Наш проект не только учит детей рациональному использованию ресурсов и энергосбережению, но и формирует определенный тип мышления, мотивацию экономии энергии, способствует привлечению молодежи к участию в энергосберегающих проектах. Развитие проекта за пределами Украины – это показатель его эффективности. Мы рады, что теперь итальянские и болгарские школьники будут учиться высоким стандартам энергоэффективности и становиться сознательными гражданами в будущем», –прокомментировала директор по региональной политике ДТЭК Энерго Татьяна Оверина.

По ее словам, ДТЭК системно реализует образовательные проекты для детей и талантливой молодежи, ведь это способствует достижению Целей устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG, которыми руководствуется компания, реализуя собственную стратегию развития.

Теперь проект «Энергоэффективные школы: новая генерация» работает с тремя международными образовательными учреждениями – Центром энергоэффективности в Болгарии, с которым ДТЭК начал сотрудничество в начале этого года, а также двумя новыми – Международным исследовательским институтом развития (IRIS - APS), Италия, и Региональным Энергетическим Агентством, Болгария. Кроме того, проект открыт для дальнейшего развития и сотрудничества.