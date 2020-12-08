Реструктуризация Госэкоинспекции позволит увеличить количество инспекторов за счет оптимизации расходов, а также усилить контроль за соблюдением экологического законодательства
Об этом предупредил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, пишет Знай.
«В 2021 году Государственная экологическая инспекция продолжит территориальную реформу и создаст 7 новых округов на базе бывших областных инспекций! Вследствие такой реструктуризации во вновь созданных структурах будет, в частности, увеличено количество экоинспекторов за счет оптимизации расходов», - заявил глава ДЭИ Андрей Малеванный.
По его словам, такой шаг позволит не только уменьшить административные расходы инспекции, а и усилить надзор за соблюдением экологического законодательства.
Первый этап реформы происходит уже сейчас и предусматривает создание 3 новых округов.
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«Во время первого этапа территориальной реформы ГЭИ, который происходит уже сейчас, Николаевскую и Одесскую области объединяют в Государственную экологическую инспекцию Северо-Западного округа, Запорожскую и Херсонскую области – в Государственную экологическую инспекцию Южного округа, а Днепропетровскую и Кировоградскую области – в Государственную экологическую инспекцию Приднепровского округа», - детализировал Андрей Малеваный.
Чиновник также подчеркнул, что деи Приднепровского округа с центром в Кривом Роге будет иметь стратегическое значение, ведь на ее территории сосредоточено большое количество опасных для окружающей среды предприятий.
"Также В Кривом Роге будет действовать часть центрального аппарата ДЭИ-офис чистой окружающей среды, который сосредоточится на проверках ТОП-загрязнителей», - добавил Андрей Малеваный.
В рамках второго этапа реструктуризации будет образовано 4 округа, путем объединения Винницкой и Хмельницкой, Львовской и Тернопольской, Сумской и Черниговской, Луганской и Харьковской областей.