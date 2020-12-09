В деле «Роттердам+» нет ни доказательств вины, ни установленного ущерба, ни пострадавших из-за чего передать дело в суд невозможно.

Об этом сообщает издание «Слово и Дело» со ссылкой на выступление старшего прокурора САП Виталия Пономаренко в комитете Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики.

«По моему убеждению, идти в суд с теми материалами, которые есть, мы не имеем права. Потому что, во-первых, у нас не установлены размеры убытков. Во-вторых, у нас не установлены сами пострадавшие. То есть, даже если мы можем сказать, что есть какая-то сумма убытков, то нет того, кому они нанесены», – отметил Пономаренко.

Он также добавил, что сейчас следствие по делу о формуле «Роттердам+» остановлено и осталось только два дня срока досудебного расследования.

«На сегодня досудебное следствие по делу приостановлено. Я хотел бы обратить внимание, что вступили в силу два совершенно разных по своему содержанию постановления следственных судей, вынесенные на одних и тех же исследованных материалах. Но одна следственная судья признала постановление о закрытии обоснованным, другая – отменила. Следствие остановлено и осталось два дня срока досудебного расследования. Этот срок конечный и он не может быть в дальнейшем продлен», – подчеркнул прокурор.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам+» 27 августа 2020 из-за отсутствия состава преступления.

В сентябре законность и обоснованность этого решения подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

Решение ВАКС о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября.

11 ноября Высший антикоррупционный суд также подтвердил законность полномочий прокурора САП Виталия Пономаренко, который принял законное решение закрыто дело.