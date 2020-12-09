Правительственный комитет может завтра, 10 ноября, согласовать порядок предоставления статуса «зеленой металлургии» для предприятий компании «Интерпайп» Виктора Пинчука, которая предполагает эксклюзивную льготу по оплате за электроэнергию.

Об этом говориться в плане заседания Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры.

Согласно опубликованным документам, Министерство экономического развития и сельского хозяйства разработало порядок выдачи справок о статусе зеленой металлурги отдельным предприятиям и намерено утвердить данный порядок на заседании Кабинета министров Украины.

При этом, ряд государственных ведомств выступили против согласования такого порядка по выдаче статуса предприятиям зеленой металлургии, поскольку он нарушает ряд законодательных норм. В частности, Министерство энергетики, Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, а также Государственная регуляторная служба.

Как сообщалось, в законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658, относительно сокращения зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятий "зеленой" металлургии - для них будет применяться тариф на передачу, которая не будет учитывать расходы "Укрэнерго" на выплаты по финансированию развития "зеленой" энергетики.

Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, который до депутатства работал в компании "Интерпайп".

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая" металлургия заложено исключительно в интересах одного предприятия - завода "Интерпайп сталь" Виктора Пинчука и позволит экономить компании Пинчука $ 12-15 млн ежегодно.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго", которое по итогам 9 месяцев 2020 года получило 28,6 млрд грн убытка, Владимир Кудрицкий в интервью "Бизнес.Цензор" заявил, что льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

По его словам, освобождении отдельных предприятий от уплаты части тарифа "Укрэнерго" будет стоить около 100 млн грн, которые вынуждены будут заплатить другие потребители, в частности с социальной сферы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально - эту льготу получат предприятия из этого перечня - оплатят все остальные потребители", - сказал Кудрицкий.

По мнению председателя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александра Козакевича, эксклюзивные льготы на электричество для предприятий "зеленой" металлургии, это ноу-хау Украины, что ставит другие предприятия в дискриминационные условия работы.