Компания «КСМ-Трейд», принадлежащая жене нардепа от фракции «Слуга Народа» Олега Семинского, вошла в перечень из 4 компаний, имеющим право поставлять масла и смазочную продукцию для нужд государственной «Укрзализныци»
Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на сообщение компании в системе ProZorro.
Помимо фирмы жены Семинского Татьяны Бушай, рамочный контракт на 1500 тонн масел планируется подписать с ООО «Торум», «Мироил» и «Корнет Холдинг».
Эти же компании готовятся подписать с «Укрзализныцией» рамочный контракт на еще 5 000 тонн моторных масел.
На этапе объявления идеи рамочных контрактов «Укрзализныця» заявляла, что планирует заключить соглашения «с широким кругом поставщиков масел» — до 12 компаний. В итоге договоры будут подписаны с 4 компаниями, в перечень которых неожиданно вошла компания «КСМ-Трейд».
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Издание отмечает, что на отказ поставщиков от участия в конкурсе повлияли дискриминационные условия допуска. Как сообщалось ранее, на тендеры «Укрзализныци» допускается две категории поставщиков: либо имеющие опыт поставки данной продукции в 2015–2017 годах, либо прошедшие дорогостоящую и длительную процедуру допуска применения масел, специально разработанную «Укрзализныцей» (требования СТП-Н 04-009:2017).
АО «Укрзализныця» является крупнейшим потребителем смазочных материалов в Украине, закупая ежегодно десятки позиций общим тоннажем около 15 тыс. т. В 2019 году сумма затрат на данную номенклатуру составила более 560 млн грн.
Напомним, согласно декларации Семинского за 2019 г., его жена Татьяна Бушай владеет 34% ООО «КСМ-Трейд» и согласно Единому госреестру юридический лиц, является конечным бенефициарным собственником компании.