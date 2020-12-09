Планы национального регулятора НКРЭКУ ввести новые ограничения на энергорынке приведут к необоснованным убыткам генерирующих компаний и создадут дополнительные возможности для манипуляций со стороны трейдеров.

Об этом сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Сейчас НКРЭКУ примет решение об установлении прайс-кепу на необоснованно низком уровне и тем самым заставит генерирующие компании или продавать электроэнергию себе в убыток, либо останавливать производство. И такое решение НКРЭКУ будет ошибочным и дестабилизирующим», - отметил Корольчук.

Эксперт добавил, что такое ручное вмешательство в работу рынка приведет к увеличению задолженности и дестабилизации работы гарантированного поставщика, который обеспечивает продажу электроэнергии населению.

«Это супер-подарок для трейдеров-спекулянтов. Двойной прайс-кэп заставляет "ГарПок" продавать электроэнергию по еще более низкой цене, чем остальная генерация. Что получат отдельные «умные» трейдеры? Правильно! Будут зарабатывать на еще большей разнице при купле-продаже электроэнергии. «ГарПок» будет наполнять карманы отдельных торговых компаний. Конечный потребитель (заводы-фабрики-кафе) абсолютно не будет в выигрыше от такого решения, поскольку будет вынужден покупать электроэнергию у трейдеров», - объясняет Корольчук.

Подобные административные вмешательства недавно уже осудил Секретариат энергетического сообщества ЕС. Более того, по информации Корольчука, ограничения, которые НКРЭКУ планирует ввести полностью противоречат европейским правилам и могут вызвать негативную реакцию международного сообщества.

«В Украине электрогенерацию могут сознательно вытолкать в убыток. И при этом не будет предложено никаких механизмов для погашения таких убытков», - добавил эксперт.