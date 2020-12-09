Команда Общественного движения «Рідна країна» продолжает в рамках проекта «Наш бюджет под общественный контроль» анализировать бюджетный процесс в Украине.

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев.

Как известно, Кабинет министров подал Бюджет на 2021 год для голосования во втором чтении. Предлагаем вам сравнение расходов главных органов государственной власти по сравнению с бюджетом 2015 года – первого года после Революции достоинства, – и с первым бюджетом президентства Зеленского 2020 года.

Как видим, продолжается тенденция увеличения расходов на содержание органов государственной власти и силовых ведомств. Лидерами по увеличению бюджетного финансирования в 2021 году стали: Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции. Продолжают увеличивать расходы на государственное управление делами. Верховная Рада добавила не только на содержание, но и предусмотрела 700 млн грн. для парламентских партий.

Зато в период пандемии продолжается уменьшение естественного прироста населения, то есть увеличение смертности и уменьшение рождаемости. При таких обстоятельствах логика формирования бюджета должна быть с равенством к наоборот. Это должно было бы побудить формировать «бюджет жизни», то есть заморозить все расходы для роскоши власть имущих; закупка новых машин, компьютерной техники, финансирования строительства фонтанов, памятников и бюджетной поддержки СМИ, рекламы, социологии. О космических премиях и доплатах чиновников на время пандемии забыть. А если 1,5 тысячи долларов мало, чтобы детям купить мороженое, как говорит Саакашвили, то можно трудоустроиться в больницы или школы. В приоритете на данном этапе имеют: малый и средний бизнес, здравоохранение и зарплаты медиков, образование и зарплаты учителей и преподавателей, защита окружающей среды, питьевая вода, государственные программы по профилактике заболеваний и пропаганде активного образа жизни.

Зато для народа власть предложила:

Минимальный прожиточный минимум (для трудоспособных лиц) согласно проекту бюджета-2021 должен вырасти на 204 грн.: с 2189 грн. в январе 2021 года до 2393 грн. в декабре 2021 года.

Минимальная заработная плата должна вырасти на 500 грн. – с 6000 грн. в январе 2021 до 6500 грн. в декабре 2021 года.

Минимальная пенсия (минимальный прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность) вырастет на 165 грн.: с 1769 грн. в январе 2021 года до 1934 грн. в декабре 2021 года.

В декабре 2020 года минимальный прожиточный минимум (для трудоспособных лиц) составляет 2270 грн., минимальная пенсия (минимальный прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность) – 1796 грн., минимальная заработная плата – 5000 грн.

К сожалению, в Украине со сменой власти не изменилось мировоззрение власти. Новая ( как и старая) формирует бюджет прежде всего для себя, силовых структур, крупного бизнеса и в угоду МВФ, а не совместно с местным самоуправлением, учеными и общественностью в интересах народа.

Наша команда Общественного движения "Рідної країни" призывает всех неравнодушных и думающих людей контролировать по тому, как власть государственная и местная власть распоряжается нашими с вами средствами.