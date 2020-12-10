Компания ДТЭК приняла участие в первом Немецко-Украинском энергетическом дне, во время которого представила свое видение перспектив развития водородных технологий в Украине.

По мнению Chief technology officer ДТЭК Филиппа Лекебуша, который принял участие в мероприятии, энергетическое партнерство должно стать основой сотрудничества для дальнейшего устойчивого развития украинского энергетического сектора и его интеграции в европейские рынки.

«Как инновационный лидер в области энергетики, ДТЭК поддерживает цели устойчивого развития ООН, что подтверждается нашим стремлением стать углеродно-нейтральной компанией уже в 2040 году. Мы рады внести свой вклад в немецко-украинское энергетическое партнерство благодаря нашим ноу-хау в сфере угольной трансформации, возобновляемой энергетики и энергоэффективности а также водорода», - сказал СTO ДТЭК Филипп Лекебуш.

Директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе, в свою очередь, отметил, что развитие водородных технологий будет способствовать декарбонизации энергоемких отраслей и их будущему конкурентному позиционированию при переходе к нейтральной углеродной экономике.

«ДТЭК предлагает внедрить местный пилотный проект по водороду, который будет действовать как катализатор для постепенного развития сектора и ускорит внедрение необходимых регуляторных, технических, коммерческих и логистических инструментов, необходимых для старта отрасли», - отметил Э. Вольпе

Напомним, что ДТЭК стал первой компанией в Украине, которая вошла в Ассоциацию Hydrogen Europe, объединяющую лидеров в области применения водородных технологий в Европе.

Это членство позволяет компании формировать сеть прямых контактов с международными партнерами, заинтересованными в развитии водородной экономики как в Украине, так и по всему миру.

Справка: Немецко-Украинский энергетический день - это центральное ежегодное событие в рамках Немецко-Украинского энергетического партнерства, в которое вовлечены представители политики, бизнеса, экспертной среды и общественности обеих стран с целью обмена опытом и определения приоритетных вопросов для сотрудничества. Первый Немецко-Украинский энергетический день стал первым публичным мероприятием, где были представлены основные направления будущего сотрудничества, а также обсуждены актуальные вопросы в энергетической сфере с участием широкой общественности обеих стран.