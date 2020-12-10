Прокурор САП, который еще в августе постановил закрыть дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем доказательств, действовал независимо в оценках собранных детективами материалов.

Об этом в эфире «24 канала» сообщил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

«Прокурор является независимым в своей оценке доказательств по любому делу. В данном случае прокурор принял такое решение», - цитирует и.о. руководителя САП агентство «Интерфакс-Украина».

Исполняющий обязанности руководителя САП также уточнил, что на данный есть два противоречащих друг другу решения суда относительно обоснованности закрытия дела: одно полностью подтвердило законность закрытия дела, второе - это решение отменило.

«Сейчас дело остановлено, материалы изучаются», - добавил Грищук.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам+» 27 августа 2020 из-за отсутствия состава преступления.

В сентябре законность и обоснованность этого решения подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

Решение ВАКС о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября.

11 ноября Высший антикоррупционный суд также подтвердил законность полномочий прокурора САП Виталия Пономаренко, который принял законное решение закрыто дело.