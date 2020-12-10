Запланировано НКРЭКУ снижение предельного значения цены на электроэнергию на РДН и ВГС в ночные часы и ограничения цен продажи для ГП «Гарантированный покупатель», приведут к увеличению долгов на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает агентство ExPro со ссылкой на комментарий ведущего эксперта энергетических программ Центра Разумкова Максима Белявского.

"Изменения к постановлению № 766, которые обнародованы на сайте НКРЭКУ, приведут к потери платежеспособности участников рынка, к увеличению задолженности, в том числе "Гарантированного покупателя» перед производителями электроэнергии из ВИЭ", - отметил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что постановление №766 принималась на период экономических трудностей, которые были вызваны в энергетической отрасли карантинными мерами. Однако на сегодня, как отмечает Белявский. ситуация для энергетических предприятий не улучшилась, особенно с учетом потребности в закупке топлива на период отопительного сезона 2020-2021гг.

"Мы с вами являемся свидетелями противоречивости позиции регулятора, отсутствия последовательности, а последовательность регуляторных решений является одним из признаков независимости регуляторного органа. Согласно рекомендациям Секретариата Энергетического Сообщества регуляторные решения должны быть последовательные, прозрачные, пропорциональные и не дискриминационные", - отметил эксперт.

Также Белявский предложил альтернативу запланированным решением НКРЭКУ, а именно внедрение регламента прозрачности операций на рынке – REMIT, законопроект о котором был подготовлен НКРЭКУ в сентябре, но и до сих пор не был передан в парламент.

Как сообщалось, 11 декабря планируется заседание НКРЭКУ, на котором планируется внести изменения в постановление №766 "о действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Предложенными изменениями в частности предусмотрено: снижение ночного прайс-кепу в торговой зоне ОЭС Украины с 1228 до 950 грн/МВт; ограничение цены продажи электроэнергии из ВИЭ "Гарантированным покупателем" на рынке "на сутки вперед" диапазоном 10-1536 грн/МВт-ч, тогда как на сегодня этот диапазон составляет 10-2048 грн/МВт-час.