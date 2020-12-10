НАЭК «Энергоатом» обратился к НКРЭКУ с просьбой снять с рассмотрения вопрос об отмене мер поддержки генерирующих компаний, введенных на время карантина.
Об этом РБК сообщил источник в НКРЭКУ со ссылкой на письмо «Энергоатома».
«Действительно, мы получили письма от энергогенирирующих предприятий с возражениями по поводу планов снизить ночной прайскеп и ввести ограничение по цене продажи Гарпока. Энергоатом также попросил снять эти вопросы с повестки дня завтрашнего заседания», - сообщил источник.
По его словам, в письме госкомпания предупредила об ухудшении финансового состояния компании в случае принятия запланированного на 11 декабря решения. Она попросила комиссию отложить вопрос и провести дополнительные консультации.
Со слов источника, «Энергоатом» отдельно указал, планы НКРЭКУ по снижению прайскепа поставят под угрозу выполнения утвержденной Президентом Зеленским программы развития ядерной энергетики.
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«Ухудшение ситуации после принятия этого решения (о снижении ночного прайскепа и введении ограничения для Гарпока – прим.) ставит под угрозу надлежащее финансирование и выполнение мер, направленных на устойчивое функционирование ядерной энергетики и дальнейшего развития ядерной энергетики, определенных Указом Президента», - цитирует источник в комиссии письмо «Энергоатома».
11 декабря НКРЭКУ планирует отменить меры поддержки энергорынка, введенные весной на период карантина. В частности, комиссия планирует снова понизить ночной прайскеп до уровня ниже заявленной производителями себестоимости и ввести ценовые ограничения при продаже электроэнергии Гарантированным покупателем.