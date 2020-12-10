НАЭК «Энергоатом» обратился к НКРЭКУ с просьбой снять с рассмотрения вопрос об отмене мер поддержки генерирующих компаний, введенных на время карантина.

Об этом РБК сообщил источник в НКРЭКУ со ссылкой на письмо «Энергоатома».

«Действительно, мы получили письма от энергогенирирующих предприятий с возражениями по поводу планов снизить ночной прайскеп и ввести ограничение по цене продажи Гарпока. Энергоатом также попросил снять эти вопросы с повестки дня завтрашнего заседания», - сообщил источник.

По его словам, в письме госкомпания предупредила об ухудшении финансового состояния компании в случае принятия запланированного на 11 декабря решения. Она попросила комиссию отложить вопрос и провести дополнительные консультации.

Со слов источника, «Энергоатом» отдельно указал, планы НКРЭКУ по снижению прайскепа поставят под угрозу выполнения утвержденной Президентом Зеленским программы развития ядерной энергетики.

«Ухудшение ситуации после принятия этого решения (о снижении ночного прайскепа и введении ограничения для Гарпока – прим.) ставит под угрозу надлежащее финансирование и выполнение мер, направленных на устойчивое функционирование ядерной энергетики и дальнейшего развития ядерной энергетики, определенных Указом Президента», - цитирует источник в комиссии письмо «Энергоатома».

11 декабря НКРЭКУ планирует отменить меры поддержки энергорынка, введенные весной на период карантина. В частности, комиссия планирует снова понизить ночной прайскеп до уровня ниже заявленной производителями себестоимости и ввести ценовые ограничения при продаже электроэнергии Гарантированным покупателем.