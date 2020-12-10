НКРЭКУ может принять преждевременное решение об отмене карантинных мер поддержки энергорынка, что крайне негативно скажется на финансовом состоянии генерирующих компаний.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб, комментируя повестку дня заседания регулятора 11 декабря.

«НКРЭКУ завтра планирует отменить меры поддержки энергетикам, которые общими усилиями были введены на период карантина. Уверена, что это преждевременное решение, последствия которого будут тяжелыми прежде всего для атомщиков, тепловой энергетики и шахтеров», - сообщила Гриб.

Она отметила, что весной комиссия проявила благоразумие и повысила ценовые ограничения на рынке, не позволив стоимости электричества провалиться ниже себестоимости.

«Благодаря этому удалось стабилизировать финансовое состояние «Энергоатома» и тепловой генерации. Завтра эти меры планируется отменить, что приведет к резкому обвалу оптовых цен и как следствие убытков генерирующих компаний», - добавила депутат.

По ее информации, к НКРЭКУ уже обратились ключевые игроки рынка с просьбой не принимать поспешных решений, а взвешенно и профессионально обсудить этот вопрос.

«Вчера правительство приняло решение о повторном локдауне, соответственно в январе нас ждет очередное снижение спроса и падение цен. Это вызовет серьезные проблемы для генерирующих компаний, и отмена мер поддержки накануне нового локдауна выглядит крайне нелогичной», - подытожила депутат.

Как сообщалось, 11 декабря планируется заседание НКРЭКУ, на котором планируется внести изменения в постановление №766 «О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».

Предложенными изменениями в частности предусмотрено: снижение ночного прайс-кэпа в торговой зоне ОЭС Украины с 1228 до 950 грн/МВт; ограничение цены продажи электроэнергии из ВИЭ «Гарантированным покупателем» на РСВ с диапазоном 10-1536 грн/МВт-ч, тогда как сегодня этот диапазон составляет 10-2048 грн/МВт-час.

По информации РБК-Украина, резко против планов НКРЭКУ выступил НАЭК «Энергоатом», опасаясь резкого ухудшения финансового состояния.