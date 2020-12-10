Представленный Укрзализныцей финансовый план на 2021 год учитывает первоочередные потребности рынка железнодорожных грузовых перевозок

Как пишут на сайте Укрзализныци, к такому выводу пришли представители крупных грузоотправителей во время круглого стола, посвященного улучшению взаимодействия перевозчика с клиентами. Все стороны выразили надежду, что этот документ уже в этом году будет одобрен правительством.

В частности, бизнес приветствует планы общества в следующем году увеличить доходы без пересмотра тарифов, а преимущественно за счет расширения грузовой базы, увеличение загрузки собственного вагонного парка и ускорения реализации накопленного металлолома, а также проинвестировать в свою модернизацию рекордные более 27 млрд грн. Более 70 % указанных средств будет направлено именно на обновление подвижного состава и инфраструктуры. Для совершенствования грузовой работы Укрзализныця планирует на собственных заводах изготовить 3 тыс. новых и модернизировать более 5,4 тыс. грузовых вагонов. Также будет модернизировано 157 локомотивов, осуществлена реконструкция около 400 км железнодорожного пути, а также за счет средств государственного бюджета будет заказано 100 пассажирских вагонов.

Грузоотправители выразили уверенность в том, что указанные меры должны улучшить техническое состояние Укрзализныци, а это положительно скажется на объемах грузов и общей деловой активности.

Кроме того, клиенты Укрзализныци поддержали разделение компании на бизнес-вертикали по видам деятельности в качестве первого и ключевого этапа реформирования Укрзализныци. Но все участники перевозочного процесса осознают, что, кроме инициативы Укрзализныци по разделению на бизнес-сегменты, должна быть создана законодательная основа для общего функционирования железнодорожного транспорта. Именно поэтому все стороны выступают за скорейшее принятие Закона Украины «О железнодорожном транспорте Украины» и устранения правовых коллизий и нонсенсов, когда Укрзализныця платит налог на землю под путями, чего нет почти ни в одной стране ЕС, и акциз на топливо, который направляется на строительство автомобильных дорог, а не на развитие железнодорожной инфраструктуры.

Новая команда Укрзализныци продемонстрировала готовность к конструктивному диалогу и уже делает шаги для построения действенной бизнес-модели, которая позволит разработать и внедрить ряд мер для увеличения объема железнодорожных грузоперевозок, повышения уровня сервиса и удовлетворения интересов всех сторон перевозочного процесса.

Напомним, что по словам председателя правления компании Владимира Жмака, Укрзализныця намерена до конца этого года достичь ежесуточной нагрузки в миллион тонн.