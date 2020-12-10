Планы НКРЭКУ ввести новые ценовые ограничения на рынке электрической энергии приведут к убыткам государственной компании «Энергоатом».

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Уже завтра на своем заседании хочет увеличить маржу трейдерам. В то же время зарегулированный со всех сторон Энергоатом будет нести убытки. Не надо забывать что именно эта компания, не только производит 50% электроэнергии в стране, платит налоги, дает работу десяткам тысяч украинцев, но и обеспечивает население возможностью покупать ток по льготным тарифам", - отметил Кучеренко.

По его словам, НКРЭКУ 11 декабря планирует снизить верхний предел цены продажи электроэнергии на 20%.

"От такого решения выигрывают только трейдеры, которые уже наловчились зарабатывать сотни миллионов гривен просто из воздуха. Уменьшение ночных прайс-кэпов, вместе с попыткой регулятора уменьшить предельный предел продажи электроэнергии "гарантированным покупателем" на РДН, будет еще больше обескровливать финансово "Энергоатом», который напомню получил более 6 млрд убытков за три квартала", - добавил нардеп.

Как сообщалось, 11 декабря состоится заседание НКРЭКУ, на котором планируется снижение ночного прайс-кепу в торговой зоне ОЭС Украины с 1228 до 950 грн/МВт и ограничение цены продажи электроэнергии из ВИЭ «Гарантированным покупателем» на рынке «на сутки вперед» диапазоном 10-1536 грн/МВт-ч, тогда как на сегодня этот диапазон составляет 10-2048 грн/МВт-час.

По информации издания «РБК-Украина» против этой инициативы выступил НАЭК «Энергоатом». По информации компании, такое решение приведет к колоссальным убыткам и поставит под угрозу выполнение утвержденной президентом Владимиром Зеленским программы развития ядерной энергетики.