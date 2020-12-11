Ж/д перевозчик накопил сырья на $60-70 млн, сообщил глава правления УЗ Владимир Жмак

Как пишет GMK.Center, АО «Укрзалізниця» намерена в 2021 году ускорить реализацию накопленного металлолома.

Об этом говорится в представленном УЗ финансовом плане на следующий год.

Одним из источников модернизации УЗ в 2021 году станут непрофильные активы. Об этом заявил глава правления компании Владимир Жмак, сообщил ЦТС.

По его словам, постановление Кабинета Министров Украины (Кабмин) №1054 позволит реализовать металлолом по упрощенной схеме – без утверждения наблюдательного совета УЗ. Ранее на продажу одной партии металлолома уходило 3-4 месяца.

«Сейчас мы вышли на упрощенную систему. Мы сможем продавать металлолом сами. Его у нас скопилось на $60-70 млн», – подчеркнул Жмак.

В планах ж/д перевозчика на 2021 год – увеличить доходы без пересмотра тарифов, ускорить реализацию накопленного лома за счет расширения грузовой базы и увеличить загрузку собственного вагонного парка.

Около 27 млрд грн инвестиций планируется направить на модернизацию. Из них 70% средств пойдут на обновление подвижного состава и инфраструктуры.

Планы УЗ получили поддержку со стороны бизнеса. По мнению крупных грузоотправителей, финансовый план компании на 2021 год учитывает первоочередные потребности рынка ж/д грузоперевозок.

По оценке Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) «Укрзалізниця» имеет потенциал реализации около 300 тыс. т металлолома на сумму 1-1,5 млрд грн в год. ЕБА предлагает продавать сырье металлургам для переработки.

В целом в 2020 году УЗ планирует продать 200 тыс. т лома на сумму не менее 850 млн грн. Компания не исключает, что может продать 276 тыс. т лома на сумму 1,1 млрд грн.