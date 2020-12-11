Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались 4 года, и они не покрывают даже затрат на транспортировку электричества, не говоря уже о стоимости его производства
Об этом в эфире телеканала «Украина24» сообщил политолог Кирилл Сазонов.
«Вопрос приведения бытовых тарифов к более-менее адекватному рыночному уровню уже давно перезрел. Тарифы не пересматривались с 2017 г. при инфляции свыше 25%», - сообщил политолог.
По его убеждению, у правительства нет другого выхода как принимать решение о повышении уже с 1 января.
«Тянуть с этим больше нет возможности – ни бизнес, ни государственные компании больше не в состоянии нести груз дотаций в 60-70 млрд грн в год», - добавил политолог.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн/кВт.ч в другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.
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По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.
Ежегодные дотации за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.
Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.
Идею правительства привести тарифы к рыночному уровню поддержала Еврокомиссия и Секретариат Энергосообщества.