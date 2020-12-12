Министерство финансов Украины обратилось в Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета с просьбой поддержать предоставление государственной компании НЭК «Укрэнерго» для привлечения 11,3 миллиардов гривен заемных средств в государственных банках, сообщается в письме ведомства.

Минфин напомнил, что Кабинет Министров Украины 09.12.2020 принял постановление № 1203 «Некоторые вопросы выполнения Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», которым, помимо прочего, утверждены условия предоставления в 2020 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по кредитам, привлекаемым компанией у банков.

«Указанными условиями предусматривается обеспечение исполнения долговых обязательств Зао «НЭК «Укрэнерго» по заимствованиям, сумма которых не превышает 11,3 млрд гривен, учитывая обязательства по погашению основной суммы, процентов, комиссий и прочих обязательств, вытекающих из заимствований», - сказано в письме.

«В соответствии с требованиями части первой статьи 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» просим согласовать предоставление государственной гарантии в обеспечение выполнения долговых обязательств по кредитам (займам), привлекаемым Зао «НЭК «Укрэнерго» у банков государственного сектора», - говорится в обращении Минфина к Комитета по вопросам бюджета.

Сообщается, что заимствования привлекаются с целью осуществления погашения задолженности ПрАО «НЭК «Укрэнерго» перед государственным предприятием «Гарантированный покупатель». Плата за предоставление гарантии устанавливается в размере 0,01 процента годовых остатка суммы гарантийных обязательств за соответствующий процентный период.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату зеленой электроэнергии, как того требует законодательство.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министра Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.