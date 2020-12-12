Народные депутаты Украины фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Дмитрий Кисилевский и Людмила Буймистер призвали Кабинет министров Украины, а также Комитет по вопросам бюджета заложить в государственном бюджете на 2021 средства на финансирование развития зеленой электроэнергии в Украине

Об этом нардеп Буймистер написала в Facebook.

«Решение возможных проблем зеленой энергетики в следующем - 2021 году требует неотложных решений уже сейчас. И речь идет о том, что Кабмин за длительный период бюджетного процесса так и не заложил необходимые средства для бюджетного финансирования производства зеленой энергетики», - сообщила депутат.

Она напомнила, что закон №810-их предусматривает, что не менее 20% от годового объема производства зеленой электроэнергии должно быть профинансировано из государственного бюджета.

«По расчетам, на это должно быть выделено в бюджете 10,64 миллиарда гривен. Соответствующее напоминание со стороны депутатов фракции «Слуга народа» получил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль », - сказала Буймистер.

«Мы с Андреем Герус, председателем Комитета по вопросам энергетики и жилищно коммунального хозяйства, а также Дмитрием Кисилевский, заместителем председателя Комитета по вопросам экономического развития, направили обращение и призвали правительство учесть соответствующие расходы в смете страны на следующий год, а также предоставить дорожную карту по выпуска ОВГЗ и гарантий в 2021 году на покрытие дефицита и выполнение обязательств перед инвесторами ВИЭ », - добавила она.

Также она выразила надежду, что Кабмин и парламентский Комитет по вопросам бюджета прислушиваются к нам, инвесторов ВИЭ, а также европейских энергетических институтов.

«Ведь проект Государственного бюджета на 2021 будет рассматриваться в сессионном зале на следующей неделе. Свои обязательства государство должно выполнять », - подчеркнула Буймистер.

Как сообщалось, в июне самые ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22400000000 грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в частности, речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22400000000 грн) не наблюдается. Кроме того, в проект государственного бюджета на 2021 правительство не заложил 20% на частичную оплату зеленой электроэнергии, как того требует законодательство.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Дениса шныряли с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властями финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражей.