Антимонопольный комитет 15 декабря планирует закрыть расследование по формуле "Роттердам+" в связи с отсутствием нарушений

Об этом сообщила общественная организация Лига Антитраста.

«15 декабря Антимонопольный комитет на радость Ахметову планирует закрыть расследование по скандальной формуле «Роттердам+». Это дело было открыто в 2019 году по заявлению «Энергоатома» и с помощью НАБУ. По данным источников «Лиги антитраста», через год расследование решено закрыть в связи с не доказанием нарушения», - сообщила организация на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что формула "Роттердам+" была принята в марте 2016 года во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета, который еще в 2015 году обязал НКРЭКУ отойти от ручного определения цен на уголь и ввести прозрачную европейскую методологию.

Напомним, формула «Роттердам+», по которой рассчитывалась объективная рыночная цена на энергетический уголь, действовала с мая 2016 по июнь 2019 года. Она автоматически утратила силу с запуском рынка электрической энергии. После того как формула прекратила действие, цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей повысились.

С 2017 по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу «Роттердам+», по результатам которого не было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 года прокуратура закрыла дело.

В сентябре 2020 года решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.