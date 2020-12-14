Тарифы на электрическую энергию для бытовых потребителей в Украине должны быть повышены до рыночного уровня, а те кто нуждается в помощи, должны получать компенсации из государственного бюджета.
Об этом в эфире телеканала «Украина24» сообщил экономист Григорий Кукуруза.
"Есть базовые принципы: я сторонник все-таки высоких тарифов для населения. Незащищенные категории населения, например пенсионеры, - им можно компенсировать из бюджета. Для других категорий населения, сдерживать низкие цены на электроэнергию за счет более высоких тарифов для промышленности – это, я убежден, некорректно", - отметил экономист.
По его словам, таким путем пошли все экономически развитые и благополучные страны.
«Если не ошибаюсь, то все-таки страны, которые пытаются развивать рыночную экономику, наоборот, за счет населения снижают цены для промышленности, собственно тарифы на электроэнергию», - добавил экономист.
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Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что в более чем четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывает расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.
Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.
Ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.